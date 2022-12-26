Атлетико нашел усиление группы атаки
Испанский гранд намерен подписать местного футболиста.
Мадридский Атлетико хочет усилить атакующую линию посреди сезона.
По информации испанских СМИ, "матрасники" уже нашли подходящую кандидатуру. Коллектив Диего Симеоне нацелился на форварда Бетиса Борху Иглесиаса.
Стоит отметить, что необходимость в приобретении игрока группы атаки возникла после ухода Матеуса Куньи в Вулверхэмптон.
В текущем сезоне 29-летний Борха Иглесиас провел 13 матчей в чемпионате Испании. На счету испанца 8 забитых мячей и две результативные передачи.