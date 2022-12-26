Челси определился с приоритетной целью в летнее трансферное окно

Опорой полузащит Вест Хэма Деклан Райс покинет клуб следующим летом. Об этом сообщает издание As.

Англичанин отклонил три предложения "молотобойцев" о продлении контракта. Футболист хочет уйти из клуба по окончании сезона.

Теперь Вест Хэм попытается продать 23-летнего игрока на максимально выгодных условиях. Главным претендентом на трансфер Райса считается Челси.

В текущем сезоне на счету англичанина 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что капитан Челси может покинуть клуб.