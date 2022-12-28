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Бавария намерена продлить контракты с двумя молодыми талантами

Мюнхенский клуб планирует поработать на будущее.
Сегодня, 11:54
Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис / Getty Images
Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис / Getty Images

Бавария в долгосрочной перспективе рассчитывает на защитника Альфонсо Дэвиса и хавбека Джамала Мусиалу.

Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенский клуб считает 22-летнего канадца и 19-летнего немца незаменимыми в дальнейших планах и вскоре предложит им новые контракты.

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Действующий договор Дэвиса рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне он провел за Баварию во всех турнирах 19 матчей, забив один гол и сделав четыре результативные передачи.

Контракт Мусиалы истекает в 2026 году. В нынешнем сезоне полузащитник записал на свой счет 12 голов и десять ассистов в 22 поединках за мюнхенскую команду.

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