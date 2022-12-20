В Баварии определились с заменой Нойеру

Зоммер может перебраться в стан мюнхенцев.

Бавария рассматривает голкипера Боруссии Менхенгладбах Яна Зоммера в качестве замены Мануэлю Нойеру. Об этом сообщает издание Sky Sport

34-летний швейцарец является основным кандидатом на замену немецкому стражу ворот на случай. Данный вариант рассматривается лишь в том случае, если Баварии не удастся вернуть из аренды Александра Нюбеля из Монако.

Также интерес к Зоммеру проявляет Интер, который может подписать игрока в качестве свободного агента.

Напомним, действующий онтракт Зоммера с Боруссией рассчитан до лета следующего года.

Ранее сообщалось, что Баварии не получается избавиться от своего защитника.