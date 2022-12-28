Лидс - Манчестер Сити 1:3: обзор матча и результат игры 29.12.2022
Норвежец снова не ушел с поля без результативного действия.
В рамках чемпионата Англии Манчестер Сити встретился с Лидсом.
Наставник "горожан" Пеп Гвардиола оставил в запасе ряд футболистов, игравших на ЧМ-2022. Речь идет о Фодене, Канселу и Уокере.
Впрочем, каких-либо проблем у английского гранда не возникло. Родри в компенсированное время к первому тайму открыл счет.
После перерыва же в дело вступил Эрлинг Холанд. Норвежский нападающий оформил дубль, забив на 51 и 64 минуте соответственно.
Однако уйти с поля "сухими" у гостей не вышло. На 73 минуте Паскаль Стрейк отквитал один гол, хотя и на большее его команду не хватило.
Статистика матча чемпионата Англии Лидс - Манчестер Сити
Лидс - Манчестер Сити 1:3
Голы: Стрейк, 73 - Родри, 45+1, Холанд, 51, 64.
Удары: 9 - 24
Удары в створ: 1 - 9
Фолы: 11 - 12
Атаки: 71 - 114