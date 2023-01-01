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Манчестер Юнайтед нацелился на финалиста ЧМ-2022

Маркус Тюрам может перебраться в чемпионат Англии
Сегодня, 16:57
Маркус Тюрам
Маркус Тюрам

Манчестер Юнайтед нашел оптимальный вариант усиления атаки по критерию цена-качество.

Манкуианцы нацелились на форварда Боруссии Менхенгладбах Маркуса Тюрама. Контракт Тюрама истекает следующим летом, поэтому сумма трансфера должна быть небольшой.

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Впрочем, МЮ рассчитывает на арендное соглашение зимой, а  Боруссия хочет продать футболиста, поэтому некие разбежности у сторон есть. Также в услугах игрока заинтересованы Интер, Милан, Ювентус и Бавария.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Тюрам провел 15 матчей. На счету француза 10 голов и 3 результативных передачи.


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