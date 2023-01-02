Экс-игрок Карпат оплатил часть своего трансфера, чтобы вернуться в родной клуб

Лукас Перес, выступавший за львовские Карпаты и киевское Динамо, заплатил почти полмиллиона евро, чтобы вернуться в родной Депортиво.

34-летний форвард выступал за Кадис, но в это трансферное окно решил вернуться в родной Депортиво, чтобы помочь клубу подняться с третьего испанского дивизиона.

У клуба из Ла-Коруньи не хватало денег, чтобы оформить этот переход, поэтому Перес заплатил 493 тысяч евро из собственного кармана, чтобы трансфер состоялся. А Депортиво выплатил остаток суммы.

Также Перес отказался от 900 тысяч евро, которые должны были получить за остаток сезона в составе Кадиса. Пока футболист только хочет помочь родному клубу пробиться хотя бы в Сегунду.