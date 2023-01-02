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Слишком дорого: Атлетико вряд ли избавится от Феликса этой зимой

Потенциальные арендаторы не хотят платить несколько десятков миллионов ради полугода игры в исполнении португальца.
Сегодня, 17:59
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Атлетико продолжает искать возможности найти для Жоау Феликса новую команду.

"Матрасники" хотят получить от потенциальных арендаторов 23-летнего игрока 15 миллионов евро за аренду, а также полное покрытие зарплаты (примерно 7 миллионов).

По информации The Athletic, агент футболиста Жорже Мендеш ведет переговоры с двумя английскими клубами: Арсеналом и Манчестер Юнайтед.

Главная проблема заключается в том, что ни "канониры", ни манкунианцы не собираются платить 20 миллионов только за то, чтобы Феликс поиграл за них оставшиеся полгода.

Читай также: Атлетико нашел замену для Феликса, если тот покинет клуб зимой

В связи с этим ожидается, что португалец останется в Мадриде, как минимум, до лета. И даже далеко не самые лучшие отношения между Феликсом и Диего Симеоне не смогут препятствовать этому - они готовы на время забыть о своих разногласиях и работать вместе ради успеха клуба.


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