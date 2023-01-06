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Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1: обзор матча и результат игры 06.01.2023

Манкунианцы прошли в следующий раунд Кубка Англии.
Вчера, 23:56
МЮ - Эвертон / Getty Images
МЮ - Эвертон / Getty Images

В пятницу, 6 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Эвертон.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Уже на 4-й минуте встречи вингер клуба Антони отличился после удачного прострела Маркуса Рэшфорда на дальнюю штангу.

Уже спустя 10 минут Эвертон сумел отыграться. Центрбек "ирисок" Конор Коуди оказался шустрее всех в штрафной площади соперника, занеся мяч в ворота.

Уже во второй половине встречи все тот же защитник гостевой команды стал уже антигероем. Англичанин срезал мяч в свои ворота, тем самым выведя соперника вперед.

В середине тайма на поле вышел форвард Эвертона Доминик Кальверт-Льюин, которому было суждено стать героем матча. Англичанин забил на 74-й минуте, однако гол отменили из-за офсайда.

В оставшееся время Маркус Рэшфорд забил гол с пенальти, а сам матч завершился победой Манчестер Юнайтед со счетом 3:1.

Отметим, украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провал на поле 81 минуту, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон 1/32 финала Кубка Англии

Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1    
Голы: Антони, 4, Коуди, 52 автогол, Рэшфорд, 90+6 - Коуди, 14

Владение мячом: 58% - 42% 
Удары: 17 - 9
Удары в створ: 7 - 5
Фолы: 10 - 6
Атаки: 114 - 54

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес, 76), Эриксен (Магуайр, 83), Каземиро (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Гарначо, 71), Рэшфорд, Антони (Мактомини, 84).

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Гордон, 81), Годфри, Тарковски, Коуди, Миколенко (Макнил, 81), Гуйе, Онана, Мопе (Кэлверт-Льюин, 69), Ивоби (Дукуре, 51), Грэй.

Предупреждения: Бруну Фернандеш (28), Годфри (61), Дукуре (67), Онана (88).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон манчестер юнайтед Кубок Англии

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