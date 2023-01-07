"Вот это формы": Возлюбленная главного неудачника Лиги чемпионов поразила подписчиков своей фигурой

Лорис Кариус нашел свою единственную и неповторимую.

Бывший голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который ныне выступает за Ньюкасл, запомнился футбольному обществу своим главным провалом в финале Лиги чемпионов, где "красные" уступили Реалу (1:3) из-за его ошибок.

На футбольном поле у 29-летнего вратаря все складывается довольно неоднозначно, но на личном фронте все хорошо.

Кариус несколько месяцев назад начал встречаться со знаменитой телеведущей из Италии Дилеттой Леоттой. Пара вместе отмечала все праздники, а также уже строят планы на совместное будущее.

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Леотта решила опубликовать в Instagram откровенные фотографии, на которой она стояла перед окном, демонстрируя свое тело в тени.

Фотографии были сделаны на фоне городского заката.

Примечательно, что фанаты начали поздравлять Кариуса в социальных сетях с его главной победой, а также удивляться итальянкой.

"Кариус прошел путь от унижения в Лиге чемпионов до победы".

"Ты всегда прекрасна!".

"Самая красивая в мире!".

Ранее сообщалось, что Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено.