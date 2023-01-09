Атлетико - Барселона 0:1: обзор матча и результат игры 08.01.2023

В воскресенье, 8 января, в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги Атлетико принимал Барселону.

Единственный гол в данной встрече забил вингер каталонцев Усман Дембеле. Француз получил передачу от Гави, после чего пробил с убойной позиции в нижний угол ворот.

В оставшееся время матча Барселона доминировала во владении мячом, однако остроту у ворот создавали игроки Атлетико. На последней минуте игры Антуан Гризманн был близок к тому, чтобы подарить своей команде один балл, однако Рональд Араухо вынес мяч прямо с ленточки.

Отметим, удаления заработали по игроку с обеих сторон. Стефан Савич повалил на газон Феррана Торреса, за что получил от оппонента ответ в виде вырванных волос. После этого игроки немного поборолись на траве, а далее арбитр отправил игроков в раздевалку, показав перед ними красные карточки.

Статистика матча Атлетико - Барселона 16-го тура Ла Лиги

Атлетико - Барселона 0:1

Гол: Дембеле, 22

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 20 - 10

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 8 - 16

Атаки: 122 - 105

Атлетико: Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду (Регилон, 82), Льоренте, Карраско (Мората, 65), Коке (Лемар, 73), Барриос (Кондогбиа, 64), Гризманн, Жоау Фелиш (Корреа, 73).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде (Алонсо, 81), Бускетс (Серджи Роберто, 81), де Йонг (Кессье, 58), Гави (Рафинья, 73), Педри, Дембеле, Фати (Ферран Торрес, 57).

Предупреждения: Араухо (56), Корреа (79), Кристенсен (82), Молина (85), Рафинья (87).

Удаления: Савич (90), Ферран Торрес (90).