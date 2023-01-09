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Реал поблагодарил Бейла за вклад в успехи клуба

"Сливочные" отметили выступления валлийца за клуб.
Сегодня, 19:55
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл

Мадридский Реал поблагодарил Гарета Бэйла за его вклад в успешность команды.

"Сливочные" отметили, что валлиец всегда будет неразрывно связан с историей клуба.

В связи с объявлением Гарета Бэйла о завершении карьеры, Реал хочет засвидетельствовать свою благодарность, восхищение и приверженность к великой легенде нашего клуба и мирового футбола.

Гарет Бэйл перешел в Реал в 2013 году и защищал наши цвета в течение девяти лет и выиграл 19 титулов: пять трофеев Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионатов мира, три Суперкубка Европы, три Лиги чемпионов, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

В индивидуальном плане он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов 2018 года и стал обладателем «Золотого мяча» клубного чемпионата мира того же года.

Гарет Бэйл был частью нашей команды в один из самых успешных этапов нашей истории и навсегда олицетворяет многие ярчайшие моменты последнего десятилетия.

Гол Бэйла после незабываемого рывка в финале Кубка Испании-2014, невероятный мяч в финале Лиги чемпионов-2014 или два его гола в финале Лиги чемпионов в Киеве - все эти моменты навсегда останутся в памяти всех любителей футбола.

Фигура Гарета Бэйла навсегда будет связана с историей и легендой нашего клуба. Успехов тебе, Гарет, и наилучшие пожелания тебе и твоей семье", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, в составе Реала Бэйл провел 258 матчей, забив 106 мячей и отдав 67 ассистов.


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