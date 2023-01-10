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"Теперь он сможет стать отличным гольфистом": Гвардиола прокомментировал завершение карьеры Бэйла

Испанский специалист с юмором отреагировал на решение валлийца.
Сегодня, 15:25
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на решение Гарета Бэйла завершить карьеру футболиста.

Испанец отметил, что перед экс-игроком Тоттенхэма и Реала открываются новые возможности.

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"Каким игроком он был! Фантастическая карьера, большое количество трофеев. У него больше 100 матчей за сборную, а теперь он может стать невероятным гольфистом.

Я не играл с ним в гольф, он был занят. Возможно, теперь появится время, и я его снова приглашу".

Специалист также расссказал пытался ли он когда-то подписать валлийца в свою команду.

"Нет, он был слишком дорогим", - заявил Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, завтра, 11 января, в Кубке Лиги Манчестер Сити сыграет с Саутгемптоном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.


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