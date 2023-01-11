iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Малиновский дебютировал за Марсель

Украинский полузащитник вышел на замену на 67-й минуте матча против Труа.
Вчера, 23:34
Руслан Малиновский / ФК Марсель
Руслан Малиновский / ФК Марсель

В рамках 18-го тура чемпионата Франции Марсель в гостях встречается с футбольнім клубом Труа.

Этот поединок стал первым для украинца Руслана Малиновского в качестве игрока Олимпика.

Полузащитник вышел на замену на 67-й минуте и уже первым же своим действием заработал желтую карточку, жестко сыграв в подкате против соперника.

На ISPORT можно посмотреть дебютный матч игрока сборной Украины в Лиге 1.


Статьи по теме

МЮ и Ньюкасл развели по разным парам полуфиналам: результаты жеребьевки Кубка Лиги МЮ и Ньюкасл развели по разным парам полуфиналам: результаты жеребьевки Кубка Лиги
Малиновский дебютировал в Марселе с победы над Труа Малиновский дебютировал в Марселе с победы над Труа
Месси забил в первом матче в 2023 году и помог ПСЖ обыграть Анже Месси забил в первом матче в 2023 году и помог ПСЖ обыграть Анже
Реал в серии пенальти обыграл Валенсию, выборов место в финале Суперкубка Испании Реал в серии пенальти обыграл Валенсию, выборов место в финале Суперкубка Испании
Помочь журналистам

Видео

Усик - россиянам: Вы и есть Третий рейх, во всем его проявлении
Усик - россиянам: Вы и есть Третий рейх, во всем его проявлении

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа00:30
МЮ и Ньюкасл развели по разным парам полуфиналам: результаты жеребьевки Кубка Лиги
Европа00:20
Малиновский дебютировал в Марселе с победы над Труа
Европа00:17
Месси забил в первом матче в 2023 году и помог ПСЖ обыграть Анже
Вчера, 23:59
Европа23:59
Реал в серии пенальти обыграл Валенсию, выборов место в финале Суперкубка Испании
Европа23:56
Саутгемптон сенсационно обыграл Манчестер Сити и прошел в полуфинал Кубка лиги
Европа23:34
Малиновский дебютировал за Марсель
Европа23:31
Тоттенхэм отказался от продления контракта с бразильским вингером
ММА23:13
Президент UFC - о драке с женой: Можете только взять и сказать, что я мудак
Европа22:50
Мане провел первую тренировку в Баварии после тяжелой травмы
Европа22:33
Мальдини - о контракте Леау: Мы попробуем найти решение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK