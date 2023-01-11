Малиновский дебютировал за Марсель

Украинский полузащитник вышел на замену на 67-й минуте матча против Труа.

В рамках 18-го тура чемпионата Франции Марсель в гостях встречается с футбольнім клубом Труа.

Этот поединок стал первым для украинца Руслана Малиновского в качестве игрока Олимпика.

Полузащитник вышел на замену на 67-й минуте и уже первым же своим действием заработал желтую карточку, жестко сыграв в подкате против соперника.

На ISPORT можно посмотреть дебютный матч игрока сборной Украины в Лиге 1.