Труа - Марсель 0:2: обзор и результат матча чемпионата Франции 11.01.2023

Украинец за выделенное ему время отличился лишь желтой карточкой.

В среду, 11 января, в рамках 18 тура Лиги 1 Труа принимал Марсель. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Голами за провансальский клуб отличились центрбек Кансель Мбемба и полузащитник Жордан Верету. Оба гола были забиты до выхода на поля Руслана Малиновского.

Украинец дебютировал, выйдя на поле на 67-й минуте, получив сходу желтую карточку за подкат сзади. На этот результативные действия Руслана в матче завершились.

После 18 туров Труа идет на 13 месте с 18 очками, а Марсель занимает третью строчку, набрав 39 баллов.

Статистика матча чемпионата Франции Труа - Марсель

Труа - Марсель 0:2

Голы: Мбемба, 10, Верету, 46

Владение мячем: 32% - 68%

Удары: 5 - 13

Удары в створ: 1 - 4

Атаки: 61 - 119