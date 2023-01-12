Труа - Марсель 0:2: обзор и результат матча чемпионата Франции 11.01.2023
Украинец за выделенное ему время отличился лишь желтой карточкой.
В среду, 11 января, в рамках 18 тура Лиги 1 Труа принимал Марсель. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.
Голами за провансальский клуб отличились центрбек Кансель Мбемба и полузащитник Жордан Верету. Оба гола были забиты до выхода на поля Руслана Малиновского.
Украинец дебютировал, выйдя на поле на 67-й минуте, получив сходу желтую карточку за подкат сзади. На этот результативные действия Руслана в матче завершились.
После 18 туров Труа идет на 13 месте с 18 очками, а Марсель занимает третью строчку, набрав 39 баллов.
Статистика матча чемпионата Франции Труа - Марсель
Труа - Марсель 0:2
Голы: Мбемба, 10, Верету, 46
Владение мячем: 32% - 68%
Удары: 5 - 13
Удары в створ: 1 - 4
Атаки: 61 - 119