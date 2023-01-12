Пьянич - о переходе Роналду в Ан-Наср: Играть здесь не так легко, как считают

Хавбек Аль-Шарджа Миралем Пьянич высказался о переходе форварда Криштиану Роналду в Ан-Наср.

"Криштиану перешел в Ан-Наср, очень амбициозный клуб. Я убежден, что Ближний Восток определенно станет будущим футбола: есть страны, которые могут многое предложить, но еще не весь потенциал раскрыт.

Несомненно, футбол здесь тоже будет развиваться. Вот почему я говорю, что нисколько не удивлен выбором Криштиану: играть здесь не так легко, как считают люди.

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Считаю, что его выбор приведет к большому росту футбола: я говорю об имидже всей страны, об арабских детях", – сказал Пьянич в интервью Tuttosport.

Напомним, контракт Роналду с Ан-Насром рассчитан на два с половиной года. В своем новом клубе португалец будет зарабатывать около 200 миллионов евро в год с учетом всех бонусов и коммерческих выплат.