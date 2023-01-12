iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пьянич - о переходе Роналду в Ан-Наср: Играть здесь не так легко, как считают

Босниец встал на защиту коллеги по цеху.
Сегодня, 18:36
Миралем Пьянич / Getty Images
Миралем Пьянич / Getty Images

Хавбек Аль-Шарджа Миралем Пьянич высказался о переходе форварда Криштиану Роналду в Ан-Наср.

"Криштиану перешел в Ан-Наср, очень амбициозный клуб. Я убежден, что Ближний Восток определенно станет будущим футбола: есть страны, которые могут многое предложить, но еще не весь потенциал раскрыт.

Несомненно, футбол здесь тоже будет развиваться. Вот почему я говорю, что нисколько не удивлен выбором Криштиану: играть здесь не так легко, как считают люди.

Читайте также: Месси vs Роналду: кто лучше?

Считаю, что его выбор приведет к большому росту футбола: я говорю об имидже всей страны, об арабских детях", – сказал Пьянич в интервью Tuttosport.

Напомним, контракт Роналду с Ан-Насром рассчитан на два с половиной года. В своем новом клубе португалец будет зарабатывать около 200 миллионов евро в год с учетом всех бонусов и коммерческих выплат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Миралем Пьянич ан-наср

Статьи по теме

Месси vs Роналду: кто лучше? Месси vs Роналду: кто лучше?
Когда зарплата позволяет: Роналду будет платить 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат саудовского отеля Когда зарплата позволяет: Роналду будет платить 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат саудовского отеля
Клуб Роналду хочет усилиться полузащитником Барселоны Клуб Роналду хочет усилиться полузащитником Барселоны
Роберто Мартинес сделал заявление по поводу Роналду в сборной Португалии Роберто Мартинес сделал заявление по поводу Роналду в сборной Португалии
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа21:00
Реал - Валенсия, Бетис - Барселона: где смотреть Суперкубок Испании-2023
Украина20:58
Александрия представила новый тренерский штаб во главе с Ротанем
Европа20:55
Голкипер Айнтрахта прокомментировал слухи о переходе в Баварию
Формула 120:39
Где смотреть Формулу-1 в Украине
Европа20:37
Футболиста Ньюкасла задержали за вождение в нетрезвом состоянии
Бокс20:16
Бокс: расписание боев
НБА20:06
Матч Сан-Антонио - Голден Стэйт установит новый рекорд посещаемости НБА
Европа19:51
Буну, Мартинес и Алиссон определят лучшего голкипера года по версии ФИФА
Европа19:32
Анчелотти, Скалони и Гвардиола поспорят за звание лучшего тренера года по версии ФИФА
Европа19:13
Месси, Мбаппе и компания: ФИФА назвала номинантов на приз игрока года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK