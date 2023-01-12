Месси, Мбаппе и компания: ФИФА назвала номинантов на приз игрока года

ФИФА назвала номинантов на приз игроку года. Организация опубликовала соотвествующий пост в своих соцсетях.

На данную премию претендуют 14 мировых звезд. В список попали Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина), Карим Бензема (Реал, Франция), Хулиан Альварес (Манчестер Сити, Аргентина), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд, Англия), Кевин де Бюйне (Манчестер Сити, Бельгия), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Роберт Левандовски (Барселона, Польша), Лука Модрич (Реал, Хорватия), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия).

#TheBest FIFA Men’s Player Nominees:



🇦🇷Julián Álvarez

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jude Bellingham

🇫🇷Karim Benzema

🇧🇪Kevin De Bruyne

🇳🇴Erling Haaland

🇲🇦Achraf Hakimi

🇧🇷Vinícius Junior

🇵🇱Robert Lewandowski

🇸🇳Sadio Mané

🇫🇷Kylian Mbappé

🇦🇷Lionel Messi

🇭🇷Luka Modrić

🇧🇷Neymar

🇪🇬Mohamed Salah — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2023

Напомним, последние два года награду забирал форвард Барселоны Роберт Левандовски. Нынешняя церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS.