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Месси, Мбаппе и компания: ФИФА назвала номинантов на приз игрока года

Победитель станет известен 27 февраля.
Сегодня, 19:13
Номинанты / Getty Images
Номинанты / Getty Images

ФИФА назвала номинантов на приз игроку года. Организация опубликовала соотвествующий пост в своих соцсетях.

На данную премию претендуют 14 мировых звезд. В список попали Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина), Карим Бензема (Реал, Франция), Хулиан Альварес (Манчестер Сити, Аргентина), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд, Англия), Кевин де Бюйне (Манчестер Сити, Бельгия), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Роберт Левандовски (Барселона, Польша), Лука Модрич (Реал, Хорватия), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия).

Напомним, последние два года награду забирал форвард Барселоны Роберт Левандовски. Нынешняя церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS.

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