Нервишки подшаливают: Родриго эмоционально отреагировал на встречу с Роналду

Бразилец был счастлив встретиться с португальцем.

В воскресенье, 15 января, мадридский Реал сыграет с Барселоной в рамках Суперкубка Испании-2023, который проводится в Саудовской Аравии.

Во время подготовки к решающему поединку тренировку посетил бывший нападающий клуба Криштиану Роналду.

Футболисты "сливочных" решили сделать памятные фотографии с португальцем, а для некоторых эта встреча стала особенной.

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Вингер мадридской команды Родриго был настолько впечатлен от встречи с Роналду, что у него сдали нервы. Юный бразилец показал, как у него тряслись руки при встрече с Криштиану.

Несмотря на нервы, Родриго удалось сделать памятную фотографию с Роналду.

"Встреча с моим самым большим кумиром!", - написал бразилец.

Ранее сообщалось, что Роналду будет платить 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат саудовского отеля.