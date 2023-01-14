"Один из нас": Анчелотти - о Роналду на тренировке Реала
В воскресенье, 15 января, мадридский Реал сыграет с Барселоной в рамках Суперкубка Испании-2023, который проводится в Саудовской Аравии.
Во время подготовки к решающему поединку тренировку посетил бывший нападающий клуба Криштиану Роналду.
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37-летний футболист решил поддержать свою бывшею команду, а также обменяться теплами словами с игроками и тренерским штабом.
Наставник "сливочных" Карло Анчелотти опубликовал пост в Twitter, в котором отозвался о Роналду.
"Один из нас. Спасибо за визит, Криштиану", - написал Анчелотти.
Uno de los nuestros. Gracias por la visita @Cristiano. #HalaMadrid pic.twitter.com/yWLcGsRBs3— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) January 13, 2023
Отметим, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи между Реалом и Барселоной, которая начнется в 21:00 по Киеву.