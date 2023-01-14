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"Один из нас": Анчелотти - о Роналду на тренировке Реала

Специалист душевно отозвался о португальском футболисте.
Сегодня, 08:27
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В воскресенье, 15 января, мадридский Реал сыграет с Барселоной в рамках Суперкубка Испании-2023, который проводится в Саудовской Аравии.

Во время подготовки к решающему поединку тренировку посетил бывший нападающий клуба Криштиану Роналду.

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37-летний футболист решил поддержать свою бывшею команду, а также обменяться теплами словами с игроками и тренерским штабом.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти опубликовал пост в Twitter, в котором отозвался о Роналду.

"Один из нас. Спасибо за визит, Криштиану", - написал Анчелотти.

Отметим, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи между Реалом и Барселоной, которая начнется в 21:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Карло Анчелотти

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