Малиновский впервые выйдет в старте Марселя на матч чемпионата Франции

Украинец появится на поле с первых минут в поединке с Лорьяном.

В субботу, 14 января, Марсель в рамках 19-го тура французской Лиги 1 примет на своем поле Лорьян.

Перед заключительным поединком первого круга чемпионата главный тренер "олимпийцев" Игор Тудор огласил стартовую одиннадцатку своей команды, в котором доверил место новичку Руслану Малиновскому.

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Для украинского полузащитника этот матч станет первым в стартовом составе Марселя.

👇 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour cet #OMFCL, 1er match de l’année à l’@orangevelodrome et dernier match de la phase aller de cette saison de @Ligue1UberEats ! 👥 pic.twitter.com/x2xAygeAQG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2023

Dans le vestiaire olympien 👀



Lors de cet #OMFCL, nos Olympiens inaugureront 𝗹𝗲 𝗳𝗹𝗼𝗰𝗮𝗴𝗲 𝗗’𝗼𝗿 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗲 ! 👽🔥

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Поединок Лиги 1 Марсель - Лорьян начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ранее Малиновский уже успел дебютировать за французский клуб в матче чемпионата Франции против Труа (2:0). Украинец вышел на поле на замену во втором тайме и заработал желтую карточку.

Напомним, что Марсель арендовал украинского хавбека в Аталанты с обязательством выкупа.