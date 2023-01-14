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Малиновский впервые выйдет в старте Марселя на матч чемпионата Франции

Украинец появится на поле с первых минут в поединке с Лорьяном.
Сегодня, 19:35
Руслан Малиновский / twitter.com/OM_Officiel
Руслан Малиновский / twitter.com/OM_Officiel

В субботу, 14 января, Марсель в рамках 19-го тура французской Лиги 1 примет на своем поле Лорьян.

Перед заключительным поединком первого круга чемпионата главный тренер "олимпийцев" Игор Тудор огласил стартовую одиннадцатку своей команды, в котором доверил место новичку Руслану Малиновскому.

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Для украинского полузащитника этот матч станет первым в стартовом составе Марселя.

Поединок Лиги 1 Марсель - Лорьян начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ранее Малиновский уже успел дебютировать за французский клуб в матче чемпионата Франции против Труа (2:0). Украинец вышел на поле на замену во втором тайме и заработал желтую карточку.

Напомним, что Марсель арендовал украинского хавбека в Аталанты с обязательством выкупа.


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