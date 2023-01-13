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"Тот, кого мы долго искали": Президент Марселя оценил подписание Малиновского

Французский клуб рассчитывал приобрести украинца еще минувшим летом.
Сегодня, 15:48
Руслан Малиновский / om.fr
Руслан Малиновский / om.fr

Президент Марселя Пабло Лонгория высказался по поводу перехода из Аталанты полузащитника Руслана Малиновского.

Глава французского клуба выразил уверенность, что украинский хавбек является именно тем игроком, который нужен команде.

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"Это тот игрок, которого мы долго искали. Мы хотели подписать его еще во время летнего трансферного окна, но тогда это не получилось. С уходом Жерсона мы искали футболиста с его характеристиками. Он имеет навыки, которые соответствуют тому, что мы искали. Он отличный снайпер, не раз отличался в чемпионате Италии. Он играл за Генк, хорошо выступал за Аталанту, особенно в Лиге чемпионов.

С представителями Малиновского я впервые разговаривал в январе 2021 года. Прошлым летом мы получили одобрение от агента, но сделка не состоялась. Мы оставались на связи, потом все ускорили с отъездом Жерсона", - приводит слова Лонгории сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, что Малиновский уже успел дебютировать за Марсель в матче чемпионата Франции против Труа (2:0). Украинец вышел на поле на замену во втором тайме и заработал желтую карточку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Руслан Малиновский

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