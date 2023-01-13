"Тот, кого мы долго искали": Президент Марселя оценил подписание Малиновского

Президент Марселя Пабло Лонгория высказался по поводу перехода из Аталанты полузащитника Руслана Малиновского.

Глава французского клуба выразил уверенность, что украинский хавбек является именно тем игроком, который нужен команде.

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"Это тот игрок, которого мы долго искали. Мы хотели подписать его еще во время летнего трансферного окна, но тогда это не получилось. С уходом Жерсона мы искали футболиста с его характеристиками. Он имеет навыки, которые соответствуют тому, что мы искали. Он отличный снайпер, не раз отличался в чемпионате Италии. Он играл за Генк, хорошо выступал за Аталанту, особенно в Лиге чемпионов.

С представителями Малиновского я впервые разговаривал в январе 2021 года. Прошлым летом мы получили одобрение от агента, но сделка не состоялась. Мы оставались на связи, потом все ускорили с отъездом Жерсона", - приводит слова Лонгории сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, что Малиновский уже успел дебютировать за Марсель в матче чемпионата Франции против Труа (2:0). Украинец вышел на поле на замену во втором тайме и заработал желтую карточку.