Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1: обзор матча и результат игры 17.01.2023

Во вторник, 17 января, Вулверхэмптон и Ливерпуль встретились в переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии.

Второй поединок кубкового противостояния мог бы и не состояться, если бы арбитры спорным решением не отменили третий гол "волков" под конец первой игры и она бы не завершилась вничью 2:2. А вышло, что мерсисайдцы получили еще один шанс, которым и воспользовались, одержав минимальную победу над соперником.

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Единственный гол в поединке на свой счет записал Харви Эллиотт. На 13-й минуте встречи 19-летний англичанин воспользовался предоставленным ему свободным пространством, пробежал от центра поля и из-за пределов штрафной точно пробил под перекладину.

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Еще в первом тайме Фабиу Карвалью мог удвоить преимущество "красных" после выхода один на один, но взятие ворот было отменено из-за офсайда у игрока.

Вторую половину встречи хозяева поля провели активнее, больше владели мячом и перебили оппонента, в то время как гости даже ни разу не смогли попасть в створ ворот. Тем не менее Вулверхэмптон не сумел изменить результат и пустил мерсисайдцев в 1/16 финала турнира.

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В следующем раунде Кубка Англии Ливерпулю будет противостоять Брайтон.

Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль 1/32 финала Кубка Англии

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1

Гол: Эллиотт, 13

Владение мячом: 58% - 42%

Удары (в створ): 11(2) - 7(2)

Атаки: 131 - 96

Вулверхэмптон: Са - Лембикиса (Семеду 46), Гомеш, Коллинз, Хонни (Поденсе 64) - Ходж (Нуньеш 46), Невеш - Траоре, Моутинью (Кунья 65), Аит-Нури - Хименес (Коста 84)

Ливерпуль: Келлехер - Милнер (Филлипс 66), Гомес, Конате, Цимикас - Кейта, Байчетич (Фабиньо 75), Тьяго (Доук 75) - Эллиотт, Гакпо (Салах 66), Карвалью (Джонс 66)

Предупреждения: Траоре, 43 - Тьяго, 57, Филлипс, 71, Гомес, 90+2.