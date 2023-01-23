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Бывший украинский фигурист погиб под Бахмутом

Дмитрий Шарпар защищал нашу страну от рашистов.
Вчера, 23:44
Дмитрий Шарпар
Дмитрий Шарпар

Украинский мир спорта понес еще одну утрату в связи с войной против РФ.

В боях против оккупантов под Бахмутом погиб экс-фигурист Дмитрий Шарпар.

Харьковчанин выступал в паре с Анастасией Побиженко и становился серебряным медалистом чемпионата Украины.

Также Шарпар и Побиженко входили в топ-10 юношеских Олимпийских Игр-2016. После зввершения карьеры Дмитрий работал артистом цыркового шоу. Ему было 25 лет.

Ранее на войне против российских оккупантов погиб воспитанник львовских Карпат.


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