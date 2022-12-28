Воспитанник Карпат погиб, захищая Украину от оккупантов

Григорий Добош был убит в возрасте 30 лет.

Львовские Карпаты сообщили о неприятном известии. Воспитанник клуба Григорий Добош погиб на войне, защищая Украину.

"28 декабря стало известно, что 19 марта под Снигиревкой погиб воспитанник львовских Григорий Добош.

Григорий Добош был воспитанником школы зелено-белых. Его тренером был Андрей Гринер. Активный участник молодежной организации Союз украинской молодежи.

Григорию Добошу было 30 лет на момент смерти. Похороны запланированы на завтра, 29 декабря в 11:00 в Гарнизонном храме", - говорится в заявлении львовского клуба.

К сожалению, это далеко не первая подобная смерть. Ранее в войне против российских оккупантов погиб кандидат в мастера спорта по боксу.