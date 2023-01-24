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Фулхэм - Тоттенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии

Коллектив Антонио Конте на классе обыграл "дачников".
Сегодня, 00:47
Харри Кейн
Харри Кейн

В рамках 21 тура чемпионата Англии Тоттенхэм сыграл с Фулхэмом. 

Команды не порадовали качеством футбола. В матче было очень много монотонной борьбы и задержек, что негативно сказалось на динамике.

В целом, команды продемонстрировали довольно равную игру. Больше моментов было у Фулхэма, но класс игроков Тоттенхэма оказался выше.

Исход игры решил один единственный эпизод, который реализовал Харри Кейн. Матч закончился со счетом 0:1

Статистика матча чемпионата Англии Фулхэм - Тоттенхэм

Фулхэм - Тоттенхэм 0:1

Голы: Кейн, 45+1.

Владение мячем: 53% - 47%
Удары: 10 - 10
Удары в створ: 5 - 3
Атаки: 97 - 79

Фулхэм: Лено - Тете (Соломон, 80), Диоп, Рим, Робинсон - Пальинья, Рид (Керни, 65) - Виллиан (Винисиус, 87), Перейра, Декордова-Рид (Вилсон, 88) - Митрович.

Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер, Дэвис - Эмерсон, Гейбьерг, Бентанкур, Перишич - Кулушевски (Биссума, 90), Сон (Ришарлисон, 76) - Кейн.

Предупреждения: Пальинья - Сон, Ромеро

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ чемпионат Англии

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