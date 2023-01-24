Фулхэм - Тоттенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии
В рамках 21 тура чемпионата Англии Тоттенхэм сыграл с Фулхэмом.
Команды не порадовали качеством футбола. В матче было очень много монотонной борьбы и задержек, что негативно сказалось на динамике.
В целом, команды продемонстрировали довольно равную игру. Больше моментов было у Фулхэма, но класс игроков Тоттенхэма оказался выше.
Исход игры решил один единственный эпизод, который реализовал Харри Кейн. Матч закончился со счетом 0:1
Статистика матча чемпионата Англии Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм 0:1
Голы: Кейн, 45+1.
Владение мячем: 53% - 47%
Удары: 10 - 10
Удары в створ: 5 - 3
Атаки: 97 - 79
Фулхэм: Лено - Тете (Соломон, 80), Диоп, Рим, Робинсон - Пальинья, Рид (Керни, 65) - Виллиан (Винисиус, 87), Перейра, Декордова-Рид (Вилсон, 88) - Митрович.
Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер, Дэвис - Эмерсон, Гейбьерг, Бентанкур, Перишич - Кулушевски (Биссума, 90), Сон (Ришарлисон, 76) - Кейн.
Предупреждения: Пальинья - Сон, Ромеро