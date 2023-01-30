Слезы счастья: Игрок Манчестер Юнайтед отметился трогательным поступком, поразив детей

В субботу, 28 января, в рамках четвертого круга Кубка Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Рединг. "Красные дьяволы" сумели порадовать своих фанатов, добыв победу - 3:1.

Защитник манчестерского клуба Лисандро Мартинес также осчастливив двух юных болельщиков команды.

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Аргентинец, уезжая со стадиона, встретил двух юных фанатов, которые ждали аргентинца ради автографов. Мартинес остановился, чтобы сфотографироваться с детьми.

После общения Мартинеса с детьми один из юных болельщиков был счастлив, что можно понять по его слезам.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 28 игр за Манчестер Юнайтед, в которых забил один гол.

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