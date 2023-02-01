Майнц - Бавария 0:4: обзор матча и результат игры 01.02.2023

Мюнхенская команда решила судьбу противостояния еще в первом тайме.

В среду, 1 февраля, Бавария в матче 1/8 финала Кубка Германии сыграла в гостях с Майнцем.

Команда Юлиана Нагельсманна уверено разобралась с середняком Бундеслиги, одержав победу со счетом 4:0 и завоевав себе место в четвертьфинале кубкового турнира.

На 17-й минуте мюнхенцы вышли вперед после гола Эрика Чупо-Мотинга, которому ассистировал зимний новичок и дебютант команды Жоау Канселу. Еще до конца первой половины встречи Джамал Мусиала и Лерой Сане довели счет до разгромного.

Во втором тайме ближе к концу поединка Альфонсо Дэвис установил окончательный результат противостояния, а хозяева еще и доигрывали матч в меньшинстве.

Статистика матча Майнц - Бавария 1/8 финала Кубка Германии

Майнц - Бавария 0:4

Голы: Чупо-Мотинг, 17, Мусиала, 30, Сане, 44, Дэвис, 83

Владение мячом: 31% – 69%

Удары (в створ): 11(1) - 21(9)

Атаки: 108 - 128

Майнц: Дамен – Каси, Фернандес, Ханче-Ольсен – Видмер (да Коста, 40), Штах (Ингвартсен, 66), Кор, Баррейру (Ли, 46), Аарон Мартин (Хак, 46) – Баркок – Ажорк (Онисиво, 67)

Бавария: Зоммер – Канселу (Дэвис, 71), Павар, Упамекано (Блинд, 64), де Лигт – Киммих, Мусиала – Сане (Горецка, 71), Мюллер (Гравенберх, 64), Коман – Чупо-Мотинг (Гнабри, 79)

Предупреждения: Видмер 24, Хак 49 – Мюллер 38

Удаление: Хак 86 (второе предупреждение).