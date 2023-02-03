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Реал Мадрид - Валенсия: обзор и результат матча чемпионата Испании 02.02.2023

Мадридцы могли и разгромить соперника, но не судилось.
Сегодня, 00:15
Реал Мадрид
Реал Мадрид

Реал Мадрид одержал победу в матче с Валенсией со счетом 2:0. 

В начале игры Мадрид контролировал ход матча и доминировал во владении мячом. В компенсированное к первому тайму время Антонио Рюдигер уже был готов праздновать свой гол, но взятие ворот было отменен из-за фола.

Второй тайм начался с преимуществом коллектива Карло Анчелотти, и на 52-й минуте Марко Асенсио открыл счет удачным ударом в нижний угол. Через две минуты Винисиус Жуниор, проводивший 200-ый матч в футболке "сливочных", удвоил преимуществою

"Летучие мыши" лишь после этого начали подавать признаки жизни, но на 72-й минуте они остались вдесятером, когда был удален Габриэль Паулиста.

Как итог, сильное выступление мадридцев гарантировало им необходимый результат, который не позволяет упускать Барселону в борьбе за титул. Валенсия должна быть разочарована как результатом, так и своей игрой.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Валенсия

Реал - Валенсия 2:0

Голы: Асенсио, 52, Винисиус, 54

Удары: 19 - 4
Удары в створ: 5 - 0
Фолы: 6 - 9
Атаки: 70 - 20.


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