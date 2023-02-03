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Самолет с игроками шведского клуба совершил посадку из-за футбольных мячей

Пилоты были вынуждены сделать аварийную посадку из-за возможных взрывов.
Сегодня, 09:55
Гетеборг / ФК Гетеборг
Гетеборг / ФК Гетеборг

Шведский футбольный клуб Гетерборг отправился на подготовительные сборы к предстоящему чемпионату.

Как сообщает Aftonbladet, самолет с игроками команды был вынужден совершить аварийную посадку.

По информации источника, самолет развернулся и приземлился в Копенгагене через 30-40 минут после начала полета. Причиной вынужденной посадки стало то, что в самолете находились надутые футбольные мячи.

"У меня странное объявление. Мы получили информацию о том, что на борту около 30 надутых мячей. Из-за риска того, что они могут взорваться, нам нужно сделать остановку. Оказавшись на земле, нужно выпустить из них воздух", - заявил пилот самолета.

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Отметим, что Гетерборг отправлялся на тренировочный сбор в Испании. Команда уже приземлилась и начала подготовку. 

По итогам прошедшего сезоне клуб занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Швеции.

Ранее сообщалось, что Месси заматерился от увиденного карточного фокуса.


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