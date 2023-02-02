Магия для волшебника: Месси заматерился от увиденного карточного фокуса

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал жертвой карточного фокуса.

Аргентинцу и его возлюбленной Антонелле показали "уличную магию", удивив пару неожиданным перемещением выбранной карты.

В конце фокуса Месси не сдержался, заматерившись после увиденного. Впервые футбольный волшебник стал не творцом, а лишь свидетелем магии.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 9 голов и 10 ассистов в 17 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Саудовская лига хочет, чтобы Месси присоединился к Роналду, если он покинет ПСЖ.