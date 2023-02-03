Защитник Манчестер Сити пропустит около месяца из-за травмы
Центральный защитник Манчестер Сити Джон Стоунз пропустит несколько недель из-за травмы.
Игрок получил повреждение бедра в недавнем матче Кубка Англии с Арсеналом (1:0), из-за чего был заменен.
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По словам главного тренера МанСити Хосепа Гвардиолы, 28-летнему футболисту потребуется на восстановление от трех недель до месяца, сообщает The Athletic.
Из-за травмы защитник пропустит ближайшие матчи английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом, Астон Виллой, Арсеналом и Ноттингем Форестом, а также первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига.
Отметим, что в текущем сезоне Стоунз провел в составе Манчестер Сити во всех турнирах 18 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.