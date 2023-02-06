Тренер Жироны: Цыганков против Валенсии – не лучшая его версия

Главный тренер испанской Жироны Мичел накануне впервые доверился вышедшему на поле в концовке украинскому вингеру Виктору Цыганкову встречи против Валенсии.

За доверенное ему время украинец не успел себя проявить, ведь команда в большинстве своем оборонялась, удерживая победный счет.

"Сегодня мы видели версию Цыганкова, которая далека от лучшей [версии], но это игрок с невероятным потенциалом. Я уверен, что мы сможем подвызить свое качество благодаря его таланту, его способностям, его футболу. Нам нужно понемногу давать ему необходимое время на поле, чтобы он мог набрать свою лучшую форму, показать себя на сто процентов. Его 100% - это очень хорошо для нас", - сообщил Мичел на послематчевой пресс-конференции.

На ISPORT можно ознакомиться с статистическими показателями Цыганкова в его дебютном матче. Отметим, что в прошлых двух матчах он на поле не появлялся.