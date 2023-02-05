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Жирона - Валенсия 1:0: обзор матча и результат игры 05.02.2023

Украинец вышел на поле лишь во второй половине встречи.
Сегодня, 19:36
Жирона - Валенсия / Getty Images
Жирона - Валенсия / Getty Images

В воскресенье, 5 февраля, в рамках 20 тура Ла Лиги Жирона встречалась с Валенсией. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек Жироны Борха Гарсия. 32-летний испанец отличился на 63-й минуте игры.

Отметим, украинский вингер команды хозяев Виктор Цыганков дебютировал за новый клуб, выйдя на поле лишь на 78-й минуте. Игрок не отличился результативными действиями.

Статистика матча Жирона - Валенсия 20-го тура чемпионата Испании

Жирона - Валенсия 1:0     
Голы: Гарсия, 63

Владение мячом: 51% - 49%
Удары (в створ): 20 (8) - 8 (4)
Атаки: 114 - 112

Жирона: Гассанига – Фернандес, Буэно, Бернарду, Гутьерес – Ромеу – Мартен, Б. Гарсия (Эррера, 78), А. Гарсия (Цыганков, 78), Вилья (Рикельме, 62) – Кастельянос (Стуани, 62)

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Джемерт, Озкачар, Гая - Муса (Пералес, 78), Алмейда, Гильямон (Мориба, 78), Лато (Васкес, 83) - Кавани, Лино (Андре, 78)

Предупреждение: Стуани – Гильямон, Гая, Кавани, Озкачар

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Ла Лига Жирона

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