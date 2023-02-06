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Лидс уволил Марша с поста главного тренера

Специалист не продержался на посту и года.
Сегодня, 17:29
Джесси Марш / Getty Images
Джесси Марш / Getty Images

Джесси Марш более не является главным тренером Лидса, информация о его увольнении размещена на официальном сайте клуба.

Американский специалист возглавил клуб в феврале 2022 года, и помог Лидсу сохранить прописку в АПЛ.

Однако в этом сезоне команда занимает 17 место после 20-ти туров, Лидс не выиграл ни одной из последних семи игр.

Марш не проработал в клубе даже год, хотя и имел полную поддержку со стороны руководства. Специально для Марша были куплены футболисты из РБ Лейпцига и РБ Зальцбурга, а также игроки сборной США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лидс Юнайтед Джесси Марш

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