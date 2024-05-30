"Этот трансфер не состоится": команда Формулы-1 с юмором отметила сделку Лидса и Ред Булл

Лучше сразу прояснить, что чемпион мира не перейдет в состав "павлинов", несмотря на соглашение сторон.

В четверг, 30 мая, Лидс Юнайтед объявил о сделке со всемирно известной компанией Ред Булл, которая приобрела миноритарный пакет акций английского клуба и в следующем сезоне станет его титульным спонсором.

На эту новость отреагировала команда компании по производству энергетических напитков в Формуле-1.

Ред Булл опубликовал в социальных сетях пост с фотографией Макса Ферстаппена. "Быки" уведомили, что в связи со сделкой трехкратный чемпион мира не пополнит состав "павлинов".

"Просто, чтобы положить конец слухам... Макс Ферстаппен НЕ присоединится к Лидс Юнайтед в сезоне-2024/25".

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Стоит отметить, что 26-летний нидерландец регулярно участвует в благотворительных футбольных матчах.

Напомним, что Ферстаппен был одним из пилотов, которые остались недовольны тем, как прошел Гран-при Монако.

Он хочет, чтобы руководство серии пересмотрело одно из правил, из-за которого заезд получился очень скучным как для фанатов, так и самих гонщиков.

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