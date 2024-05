"Этот трансфер не состоится": команда Формулы-1 с юмором отметила сделку Лидса и Ред Булл

В четверг, 30 мая, Лидс Юнайтед объявил о сделке со всемирно известной компанией Ред Булл, которая приобрела миноритарный пакет акций английского клуба и в следующем сезоне станет его титульным спонсором.

На эту новость отреагировала команда компании по производству энергетических напитков в Формуле-1.

Ред Булл опубликовал в социальных сетях пост с фотографией Макса Ферстаппена. "Быки" уведомили, что в связи со сделкой трехкратный чемпион мира не пополнит состав "павлинов".

"Просто, чтобы положить конец слухам... Макс Ферстаппен НЕ присоединится к Лидс Юнайтед в сезоне-2024/25".

Just to put an end to the rumours… @Max33Verstappen will NOT be joining @LUFC for their 2024/25 season ❌@RedBullUK || #RedBullRacing https://t.co/uRRIktkcMX pic.twitter.com/ryjIy1BZgX