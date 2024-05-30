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Ред Булл приобрел часть акций экс-клуба АПЛ, став его титульным спонсором

Произошло пополнение семейства "быков".
Вчера, 18:27
Лидс Юнайтед / Getty Images
Лидс Юнайтед / Getty Images

Лидс Юнайтед на своем официальном сайте объявил о "новом многолетнем соглашении с Ред Булл", которое сделает компанию по производству энергетических напитков главным партнером клуба.

Начиная с сезона-2024/2025 "павлины" будут размещать логотип Ред Булл на лицевой стороне формы мужской и женской команд в качестве титульного спонсора.

Рел Булл также станет эксклюзивным партнером клуба по энергетическим напиткам, а бренд будет представлен на стадионе Элланд Роуд и во время официальных выступлений клуба в СМИ.

По информации источника, Ред Булл приобрел миноритарную долю в английском клубе, что принесет ему "новые коммерческие доходы", что в дальнейшем позволит Лидсу конкурировать на поле и за его пределами.

Напомним, что несколькими днями ранее Лидс Юнайтед с минимальным счетом уступил Саутгемптону в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл АПЛ Лидс Юнайтед

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