Ред Булл приобрел часть акций экс-клуба АПЛ, став его титульным спонсором

Лидс Юнайтед на своем официальном сайте объявил о "новом многолетнем соглашении с Ред Булл", которое сделает компанию по производству энергетических напитков главным партнером клуба.

Начиная с сезона-2024/2025 "павлины" будут размещать логотип Ред Булл на лицевой стороне формы мужской и женской команд в качестве титульного спонсора.

Leeds United is proud to announce a new multi-year agreement with Red Bull, making them the club’s front of shirt partner starting next season — Leeds United (@LUFC) May 30, 2024

Рел Булл также станет эксклюзивным партнером клуба по энергетическим напиткам, а бренд будет представлен на стадионе Элланд Роуд и во время официальных выступлений клуба в СМИ.

По информации источника, Ред Булл приобрел миноритарную долю в английском клубе, что принесет ему "новые коммерческие доходы", что в дальнейшем позволит Лидсу конкурировать на поле и за его пределами.

Напомним, что несколькими днями ранее Лидс Юнайтед с минимальным счетом уступил Саутгемптону в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

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