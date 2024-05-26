Саутгемптон стал последним новичком АПЛ

В рамках финала плей-офф за повышение в АПЛ Лидс в качестве номинальных хозяев встретился с Саутгемптоном.

Команды провели равный и довольно скучный поединок, где судьбу противостояния решил лишь один мяч.

Единственный гол был забит на 24-ой минуте футболистом Саутгемптона Адамом Армстронгом. Таким образом, «святые» вернулись в АПЛ после всего одного сезона во втором дивизионе.

Подопечные Рассела Мартина присоединились к Ипсвичу и Лестеру, которые вышли в элиту напрямую.

Лидс Юнайтед - Саутгемптон 0:1

Гол: Армстронг, 24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!