УАФ опровергли информацию об обысках у Павелка

Пресс-служба УАФ опровергла информацию об обыске на фирме, которая принадлежит Андрею Павелко.

Как сообщается в пресс-релизе, функционер не имеет отношения к этому предприятию.

"Отдельные региональные СМИ и анонимные телеграмм-каналы начали распространять "информацию" об обысках в днепровской компании, к которой якобы имеет отношение президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Это неправда

Руководитель УАФ не имеет никакого отношения ни к самой компании, ни к обыскам, которые в ней проходили (если это действительно так). Просим представителей СМИ пользоваться проверенными источниками информации и не участвовать в заказных дискредитационных провокациях", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что на фирме Атлант Агро провели обыск, а Павелко предлагал баснословную сумму за удаление фото.