Зинченко назвал сходство между Гвардиолой и Артетой

Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко поделился мнением о главном тренере команды Микеле Артеты.

По словам украинского полузащитника, специалист похож на наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу.

"Я знал Микеля еще с Манчестер Сити. Всегда понимал, что он отличный тренер. Между ними много сходств, но очевидно, что и определенная разница все-таки есть".

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"Сходство Артеты и Гвардиолы заключается в том, что они оба хотят выигрывать в каждой игре, и это самое главное", - приводит слова украинца Vbet news.

Напомним, в среду, 15 февраля, Арсенал и Манчестер Сити сыграют между собой в матче АПЛ. В турнирной таблице чемпионата Англии Арсенал опережает манчестерский клуб на пять очков.

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