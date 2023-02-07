Вест Хэм намерен выручить баснословные деньги за лидера клуба

Райс покинет клуб лишь за 120 млн евро.

Вест Хэм определился с ценником на своего полузащитника Деклана Райса. Об этом сообщает издание Talk Sport.

Лондонский клуб намерен получить за 24-летнего игрока сборной Англии не менее 120 млн фунтов и бонусы. При этом, рассматриваться будут лишь предложения, в которых указанная сумма придет одним траншем.

Напомним, контракт Райса с "молотобойцами" рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету англичанина 1 гол и 2 ассиста в 21 матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал Зинченко намерен подписать лидера Вест Хэма.