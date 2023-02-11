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"Возрождение": Наставник Милана отреагировал на победу в Серии А

Подопечным Стефано Пиоли удалось прервать семиматчевую серию без побед.
Сегодня, 08:56
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Италии Милан номинально обыграл Торино.

Главный тренер миланской команды Стефано Пиоли прокомментировал долгожданную победу. По словам специалиста, Милан возродился после череды поражений.

"Мы абсолютно точно должны рассматривать это как возрождение. Знали, что будет трудно, что Торино за счет высокого прессинга не позволит спокойно строить игру. Но мы очень усердно работали как в атаке, так и в обороне.

Гол снял и ментальный блок – мы стали играть лучше, чем в начале матча. Это был маленький и необходимый шаг. Мы работаем каждый день, чтобы добиваться результата. В последние недели у нас не получалось. И это причиняло нам боль".

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Пиоли назвал задачу команды на текущий сезон.

"Мы должны идти дальше, попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон будет хорошим результатом. Но надо быть стабильнее", - приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.

В турнирной таблице чемпионата Италии Милан поднялся на третье место, набрав 41 балл.


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