Ряд футболистов ПСЖ пропустят матч с Монако из-за кишечного вируса
Парижан продолжают пресследовать проблемы.
Судя по всему, матч против Монако, будет для ПСЖ далеко не легким.
Как сообщает издание RMC Sport, у нескольких игроков клуба нашли симптомы кишечного вируса. У неназванных исполнителей наблюдается рвота, боль в животе и общая усталость.
Кроме этого, у парижан травмированны Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Шансы обоих футболистов сыграть в ЛЧ против Баварии достаточно малы.
Матч Монако - ПСЖ пройдет сегодня, 11 февраля в 18:00 по киевскому времени.