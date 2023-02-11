iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ряд футболистов ПСЖ пропустят матч с Монако из-за кишечного вируса

Парижан продолжают пресследовать проблемы.
Сегодня, 17:19
ПСЖ
ПСЖ

Судя по всему, матч против Монако, будет для ПСЖ далеко не легким.

Как сообщает издание RMC Sport, у нескольких игроков клуба нашли симптомы кишечного вируса. У неназванных исполнителей наблюдается рвота, боль в животе и общая усталость.

Кроме этого, у парижан травмированны Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Шансы обоих футболистов сыграть в ЛЧ против Баварии достаточно малы.

Матч Монако - ПСЖ пройдет сегодня, 11 февраля в 18:00 по киевскому времени.


Статьи по теме

Лестер уверенно разобрался с Тоттенхэмом Лестер уверенно разобрался с Тоттенхэмом
NaVi с треском вылетели из IEM Katowice 2023, проиграв Heroic NaVi с треском вылетели из IEM Katowice 2023, проиграв Heroic
Поттер: Мудрик и другие новички станут играть лучше тогда, когда мы будем понимать их, а они нас Поттер: Мудрик и другие новички станут играть лучше тогда, когда мы будем понимать их, а они нас
Бавария на своем поле добыла уверенную победу над Бохумом Бавария на своем поле добыла уверенную победу над Бохумом
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Лестер уверенно разобрался с Тоттенхэмом
Киберспорт18:49
NaVi с треском вылетели из IEM Katowice 2023, проиграв Heroic
Европа18:28
Поттер: Мудрик и другие новички станут играть лучше тогда, когда мы будем понимать их, а они нас
Европа18:28
Бавария на своем поле добыла уверенную победу над Бохумом
Теннис18:02
Ястремская вышла во второй круг квалификации турнира в Дохе, Завацкая и Калинина вылетели
Европа17:58
Машина завелась: Динамо добыло разгромную победу над Силексом с помощью хет-трика Караваева
Европа17:48
Левандовски оценил работу Хави в Барселоне
Биатлон17:30
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
Европа17:19
Ряд футболистов ПСЖ пропустят матч с Монако из-за кишечного вируса
Европа17:19
Барселоне предложили подписать хавбека Вулверхэмптона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK