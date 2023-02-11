Ряд футболистов ПСЖ пропустят матч с Монако из-за кишечного вируса

Судя по всему, матч против Монако, будет для ПСЖ далеко не легким.

Как сообщает издание RMC Sport, у нескольких игроков клуба нашли симптомы кишечного вируса. У неназванных исполнителей наблюдается рвота, боль в животе и общая усталость.

Кроме этого, у парижан травмированны Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Шансы обоих футболистов сыграть в ЛЧ против Баварии достаточно малы.

Матч Монако - ПСЖ пройдет сегодня, 11 февраля в 18:00 по киевскому времени.