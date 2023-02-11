Зинченко - один из лучших игроков Арсенала в матче с Брентфордом по версии Sofascore

В рамках 23 тура чемпионата Англии Арсенал потерял очки с Брентфордом.

В составе "канониров" весь матч провел украинец Александр Зинченко.

Портал Sofascore отметил перформанс украинца со знаком плюс. Зинченко получил оценку в 7.6 баллов, лучше среди игроков лондонцев только Сака и Парти.

Украинский футболист совершил три удара, отдал два ключевых паса, 2 раза отобрал мяч и выиграл 5 из 6 единоборств.

Напомним, ранее Зинченко был признан игроком месяца в Арсенале.