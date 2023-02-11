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Зинченко - один из лучших игроков Арсенала в матче с Брентфордом по версии Sofascore

Статистический портал высоко оценил игру украинца.
Сегодня, 19:31
Александр Зинченко
Александр Зинченко

В рамках 23 тура чемпионата Англии Арсенал потерял очки с Брентфордом.

В составе "канониров" весь матч провел украинец Александр Зинченко.

Портал Sofascore отметил перформанс украинца со знаком плюс. Зинченко получил оценку в 7.6 баллов, лучше среди игроков лондонцев только Сака и Парти.

Украинский футболист совершил три удара, отдал два ключевых паса, 2 раза отобрал мяч и выиграл 5 из 6 единоборств.

Напомним, ранее Зинченко был признан игроком месяца в Арсенале.


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