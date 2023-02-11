iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Кривбасса: В 2019 году у меня были предложения от Лацио и Байера

Дмитрий Бескоровайный пользовался спросом после молодежного Чемпионата мира.
Сегодня, 22:20
Даниил Бескоровайный
Даниил Бескоровайный

Защитник Кривбасса Дмитрий Бескоровайный дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал, что несколькими годами ранее мог оказаться в топ-чемпионате.

По словам украинца, по завершению МЧМ-2019, где наша сборная неожиданно стала чемпионом, ему предлагали контракт Лацио и Байер.

"После успеха на чемпионате мира я вернулся в словацкий ДАК и стал там основным игроком. Имел предложения из других клубов. Имел на руках официальное приглашение в Селтик. Имел приглашение от Лацио и контракт на руках. В трансферное окно клубы могли подписывать только двух легионеров, и когда начался разговор о деньгах, то мой клуб завысил цену на меня. Также были варианты из Германии. Например, от Байера. Но как получилось, так получилось. Не хочу ни о чем жалеть, - сказал Бескоровайный.

Напомним, ранее пресс-служба криворожского клуба потроллила И.О главы налоговой службы.


Статьи по теме

Кукурелья убивает этого чувака: реакция Сети на игру Мудрика против Вест Хэма Кукурелья убивает этого чувака: реакция Сети на игру Мудрика против Вест Хэма
"Я неидеальный": Джошуа попросил извинения у Усика за эмоциональный срыв после реванша "Я неидеальный": Джошуа попросил извинения у Усика за эмоциональный срыв после реванша
Анчелотти не придется рвать лицензию: Вальверде забил 10-ый гол в сезоне Анчелотти не придется рвать лицензию: Вальверде забил 10-ый гол в сезоне
"Старался выжать максимум": Пидручный оценил свою позицию в топ-5 спринта на чемпионате мира "Старался выжать максимум": Пидручный оценил свою позицию в топ-5 спринта на чемпионате мира
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа22:20
Защитник Кривбасса: В 2019 году у меня были предложения от Лацио и Байера
Европа22:11
Кукурелья убивает этого чувака: реакция Сети на игру Мудрика против Вест Хэма
Бокс21:59
"Я неидеальный": Джошуа попросил извинения у Усика за эмоциональный срыв после реванша
Европа21:57
Анчелотти не придется рвать лицензию: Вальверде забил 10-ый гол в сезоне
Биатлон21:26
"Старался выжать максимум": Пидручный оценил свою позицию в топ-5 спринта на чемпионате мира
Европа21:23
Пирс Морган назвал Мудрика "самым дорогим индюком в футболе"
Другие страны20:55
Клубный чемпионат мира 2023: Реал и Аль-Хиляль поспорят за трофей, Фламенго занял третье место на турнире
Легкая атлетика20:51
Магучих победила на турнире во Франции, обновив личный рекорд сезона, Левченко и Табашник в топ-5
Европа20:32
Ослабленный травмами и инфекцией ПСЖ проиграл Монако
Европа20:07
Фламенгу обыграл Аль-Ахли в матче за бронзу КЧМ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK