Защитник Кривбасса: В 2019 году у меня были предложения от Лацио и Байера

Защитник Кривбасса Дмитрий Бескоровайный дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал, что несколькими годами ранее мог оказаться в топ-чемпионате.

По словам украинца, по завершению МЧМ-2019, где наша сборная неожиданно стала чемпионом, ему предлагали контракт Лацио и Байер.

"После успеха на чемпионате мира я вернулся в словацкий ДАК и стал там основным игроком. Имел предложения из других клубов. Имел на руках официальное приглашение в Селтик. Имел приглашение от Лацио и контракт на руках. В трансферное окно клубы могли подписывать только двух легионеров, и когда начался разговор о деньгах, то мой клуб завысил цену на меня. Также были варианты из Германии. Например, от Байера. Но как получилось, так получилось. Не хочу ни о чем жалеть, - сказал Бескоровайный.

Напомним, ранее пресс-служба криворожского клуба потроллила И.О главы налоговой службы.