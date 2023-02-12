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Мбаппе пропустит матч с Баварией

Нападающий не поможет команде в первом поединке 1/8 финала ЛЧ
Сегодня, 00:34
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не сыграет в первой встрече с Баварией.

По словам наставника парижан Кристофа Галтье, у Мбаппе серьезная мышечная травма.

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"Возвращение Килиана Мбаппе в состав парижан против Баварии? Я так не думаю. Килиан следует протоколу реабилитации, он стал жертвой серьезной мышечной травмы.

Здоровье игрока очень важно. Позади будут другие игры. Мы не будем рисковать Килианом, надеясь, что во вторник мы сможем вернуть Верратти и Месси", - заявил Галтье

Напомним, матч Бавария - ПСЖ пройдет во вторник, 14 февраля, в 22:00 по Киеву.


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