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Тен Хаг: МЮ необходимо усилить некоторые позиции, если мы хотим бороться за большие трофеи

Нидерландец высказался о комплектовании состава "красными дьяволами".
Сегодня, 17:45
Эрик тен Хаг
Эрик тен Хаг

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о трансферных планах команды.

По словам нидерландца, "красным дьяволам" необходимо доукомплектовать ряд позиций, чтобы бороться за трофеи.

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"Если мы хотим возродить Манчестер Юнайтед, нам нужны топ-игроки, по два на каждую позицию, потому что мы хотим играть во многих турнирах.

У нас есть определенные позиции, на которых не хватает класса, и так не должно быть, если ты хочешь бороться за самые высокие трофеи", - заявил специалист.

В данный момент манкунианцы занимают 2 место в чемпионате Англии, опережая на один балл Манчестер Сити, и имея на одну игру больше.


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