Сельта - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 12.02.2023
"Матрасники" с боем добыли потложительный результат в игре со своими оппонентами.
В рамках 21 тура чемпионата Испании Атлетико встретился с Сельтой.
Данный матч вряд-ли бы смог порадовать нейтральных любителей футбола, ведь борьбы в нем было гораздо больше, чем интересных моментов.
Долго такого обилия грубости на поле судья терпеть не стал и на 70 минуте оставил коллектив Диего Симеоне в меньшинстве, удалив Стефана Савича.
Впрочем, это все же был не единственный эпизод, заслуживший внимание. На 89 минуте новичок мадридцев Мемфис Депай все же вырвал три очка для своей команды.
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Статистика матча чемпионата Испании Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико 0:1
Голы: Депай, 89
Владение мячем: 46% - 54%
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 3 - 2
Атаки: 103 - 106