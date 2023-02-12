Сельта - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 12.02.2023

"Матрасники" с боем добыли потложительный результат в игре со своими оппонентами.

В рамках 21 тура чемпионата Испании Атлетико встретился с Сельтой.

Данный матч вряд-ли бы смог порадовать нейтральных любителей футбола, ведь борьбы в нем было гораздо больше, чем интересных моментов.

Долго такого обилия грубости на поле судья терпеть не стал и на 70 минуте оставил коллектив Диего Симеоне в меньшинстве, удалив Стефана Савича.

Впрочем, это все же был не единственный эпизод, заслуживший внимание. На 89 минуте новичок мадридцев Мемфис Депай все же вырвал три очка для своей команды.

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Статистика матча чемпионата Испании Сельта - Атлетико

Сельта - Атлетико 0:1

Голы: Депай, 89

Владение мячем: 46% - 54%

Удары: 14 - 10

Удары в створ: 3 - 2

Атаки: 103 - 106