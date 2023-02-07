Купили кота в мешке: Симеоне недоволен формой Депая

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне недоволен нападающим Мемфисом Депаем. Об этом сообщает Voetbal International.

Аргентинский специалист попросил тренерский штаб заниматься с новичком клуба индивидуально, чтобы набрать форму после длительного отсутствия игровой практики в Барселоне.

В настоящий момент Симеоне не уверен, что Депай готов показать свою лучшую игру в течение текущего сезона.

Напомним, нидерландский специалист перешел в Атлетико из Барселоны в январе за 5 млн евро, подписав контракт на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Атлетико подписал опытного защитника.