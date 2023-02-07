Купили кота в мешке: Симеоне недоволен формой Депая
Аргентинский специалист отправил форварда на отдельные занятия.
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне недоволен нападающим Мемфисом Депаем. Об этом сообщает Voetbal International.
Аргентинский специалист попросил тренерский штаб заниматься с новичком клуба индивидуально, чтобы набрать форму после длительного отсутствия игровой практики в Барселоне.
В настоящий момент Симеоне не уверен, что Депай готов показать свою лучшую игру в течение текущего сезона.
Напомним, нидерландский специалист перешел в Атлетико из Барселоны в январе за 5 млн евро, подписав контракт на 2,5 года.
Ранее сообщалось, что Атлетико подписал опытного защитника.