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Футбол

Купили кота в мешке: Симеоне недоволен формой Депая

Аргентинский специалист отправил форварда на отдельные занятия.
Вчера, 21:57
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне недоволен нападающим Мемфисом Депаем. Об этом сообщает Voetbal International.

Аргентинский специалист попросил тренерский штаб заниматься с новичком клуба индивидуально, чтобы набрать форму после длительного отсутствия игровой практики в Барселоне.

В настоящий момент Симеоне не уверен, что Депай готов показать свою лучшую игру в течение текущего сезона.

Напомним, нидерландский специалист перешел в Атлетико из Барселоны в январе за 5 млн евро, подписав контракт на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Атлетико подписал опытного защитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Диего Симеоне Мемфис Депай

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