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Вратарь сборной Аргентины: Кто-то может называть меня клоуном и этот кто-то может быть прав

Эмилиано Мартинес высказался об отношении болельщиков к его персоне.
Сегодня, 21:12
Эмилиано Мартинес
Эмилиано Мартинес

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о том, что некоторые болельщики критикуют его за экстравагантное поведение.

По словам голкипера, его не смущает, что кто-то считает его клоуном.

Когда футболист направляется от центрального круга к штрафной, много мыслей проходит через его голову. Поэтому, если я заставлю его погулять немного дольше, он будет думать больше.

Мои танцевальные движения после промаха Чуамени не были запланированными, это произошло неожиданно. Некоторые люди могут назвать меня клоуном, и они могут быть правы.

Жест с трофеем - личная шутка с моими товарищами по команде. Я уже делал это на Копа Америка. Они все сказали, что я бы не осмелился повторить, даже Месси. Я сделал это, просто для них. Что касается песни про Мбаппе, то это шутки в раздевалке. Это не должно было выходить за ее пределы", - сказал Мартинес для France Football.

Напомним, ранее защитник "альбиселесте" Николас Тальяфико оправдывал поведение Мартинеса на ЧМ-2022.


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