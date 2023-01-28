"Он немного сумасшедший": Тальяфико оправдал поведение Мартинеса на ЧМ-2022

Аргентинский защитник объяснил, почему не стоит судить его соотечественника за то, что он вытворял на мундиале.

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отметился неоднозначными действиями во время чемпионата мира в Катаре.

Голкипер не раз провоцировал соперников, в особенности Килиана Мбаппе, даже по завершению турнира. Однако защитник Лиона Николас Тальяфико попробовал оправдать своего соотечественника.

"Я считаю, что когда вы добиваетесь чего-то такого большого, как чемпионат мира, у вас будут бурные эмоции и адреналин", — цитирует Тальяфико RMC Sport. "Это может заставить вас вести себя странно".

"Те, кто знает "Дибу" Мартинеса, знают, что он хороший человек, а также немного сумасшедший. Мы-то знали, что он немного сумасшедший, но я понимаю, что со стороны это может произвести плохое впечатление".

"Я надеюсь, что люди могут понять, что вы не каждый день становитесь чемпионом мира, это не так легко, и что может быть время, когда вы меньше контролируете эмоции".

Напомним, что по итогам турнира Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером мундиаля. Во время церемонии награждения вратарь Астон Виллы приложил Золотую перчатку к паху, что у многих вызвало неоднозначные чувства.